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سد النهضة.. خيارات مصر الصعبة بعد أمس

    • Daily News

بعد فشل المفاوضات اتكأت إثيوبيا إلى منطق السيادة الوطنية، واختارت مصر والسودان اللجوء إلى مجلس الأمن، وسط تراشق بالاتهامات على خلفية قرار إثيوبيا البدء بملء سد النهضة ما يهدد بتقلص مياه النيل، ودخول مصر والسودان في أزمة مياه.. فإلى أين تذهب أزمة سد النهضة بالعلاقة بين البلدان الثلاثة؟

ضيف حلقة اليوم الباحث شادي إبراهيم.

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بعد أمس، بودكاست يومي من الجزيرة بودكاست يزوّد المستمع بما يحتاج لمعرفته عن القضايا الراهنة بطريقة حكائية تجمع بين الإثراء والتشويق. وتقدمه خديجة بن قنة.

  • 2020 Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست

بعد فشل المفاوضات اتكأت إثيوبيا إلى منطق السيادة الوطنية، واختارت مصر والسودان اللجوء إلى مجلس الأمن، وسط تراشق بالاتهامات على خلفية قرار إثيوبيا البدء بملء سد النهضة ما يهدد بتقلص مياه النيل، ودخول مصر والسودان في أزمة مياه.. فإلى أين تذهب أزمة سد النهضة بالعلاقة بين البلدان الثلاثة؟

ضيف حلقة اليوم الباحث شادي إبراهيم.

اِبدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زرّ الاشتراك الموجود في تطبيق البودكاست لتصلك حلقات بعد أمس اليومية فور صدورها. اِبق على تواصل وتفاعل مستمرّ مع الجزيرة بودكاست Facebook | Twitter | Instagram

بعد أمس، بودكاست يومي من الجزيرة بودكاست يزوّد المستمع بما يحتاج لمعرفته عن القضايا الراهنة بطريقة حكائية تجمع بين الإثراء والتشويق. وتقدمه خديجة بن قنة.

14 min

  • 2020 Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست

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