Putin musí po Trumpových výrokoch otvárať šampanské (15. 10. 2026)
Mier je, pretože som povedal, že je. Aj takto Donald Trump odpovedal na otázky novinárov, či s mierom v oblasti energetiky medzi Ukrajinou a Ruskom súhlasili obe strany. Vraj stačí, keď ho vyhlási on sám.
Okrem toho povolil, aby ruská nafta prúdila na americký aj svetový trh, kritizuje Zelenskeho a opakuje, aby odstúpil. Najnovšie sa navyše objavili aj informácie o tom, že Washington má s Moskvou rokovať aj o ďalších spoločných biznis plánoch.
Čo teda tento mier-nemier v skutočnosti znamená, ako čítať správanie Trumpa a Spojených štátov a čo bude musieť teraz robiť Európa?
Eva Frantová sa v Dobrom ráne pýta Jany Kobzovej, ktorá vedie Program pre európsku bezpečnosť v Európskej rade pre zahraničné vzťahy.
Zdroje zvukov: ČT, YouTube/APT, USA TODAY, Sky News, ABC News
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Information
- Show
- Channel
- FrequencyUpdated daily
- Published15 October 2026 at 00:30 UTC
- Length30 min
- Episode2494
- RatingClean