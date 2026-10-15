Dobré ráno | Denný podcast denníka SME
  • 15 October

Putin musí po Trumpových výrokoch otvárať šampanské (15. 10. 2026)

Dobré ráno | Denný podcast denníka SME

Mier je, pretože som povedal, že je. Aj takto Donald Trump odpovedal na otázky novinárov, či s mierom v oblasti energetiky medzi Ukrajinou a Ruskom súhlasili obe strany. Vraj stačí, keď ho vyhlási on sám.

Okrem toho povolil, aby ruská nafta prúdila na americký aj svetový trh, kritizuje Zelenskeho a opakuje, aby odstúpil. Najnovšie sa navyše objavili aj informácie o tom, že Washington má s Moskvou rokovať aj o ďalších spoločných biznis plánoch. 

Čo teda tento mier-nemier v skutočnosti znamená, ako čítať správanie Trumpa a Spojených štátov a čo bude musieť teraz robiť Európa?

Eva Frantová sa v Dobrom ráne pýta Jany Kobzovej, ktorá vedie Program pre európsku bezpečnosť v Európskej rade pre zahraničné vzťahy.

Zdroje zvukov: ČT, YouTube/APT, USA TODAY, Sky News, ABC News

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K téme Ukrajiny, Ruska a USA odporúčam aj piatkovú epizódu podcastu Kde je sever s Ivanom Miklošom a Daliborom Roháčom. Celú situáciu a možné biznisy americkej vlády s Kremľom rozoberajú do detailov a pozerajú sa aj na stav americkej ekonomiky a aké dosahy môže mať na vývoj volieb do Kongresu.

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