Мы креативная студия Сирена. Делаем разные спецпроекты про спорт и здоровье. Игры, тесты, тексты и многое другое.
А теперь мы не только делаем, но и говорим о маркетинге и рекламе. Первый сезон посвятим спортивным проектам. Подписывайтесь!
Следить за нашей работой можно в телеграм-канале: https://t.me/sirenachannel
Подкаст Сирена mave
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- Business
Мы креативная студия Сирена. Делаем разные спецпроекты про спорт и здоровье. Игры, тесты, тексты и многое другое.
А теперь мы не только делаем, но и говорим о маркетинге и рекламе. Первый сезон посвятим спортивным проектам. Подписывайтесь!
Следить за нашей работой можно в телеграм-канале: https://t.me/sirenachannel
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Как организовать чемпионат мира, который полюбят все? Организатор ЧМ-2018 и 2022 Ариф Зейн в «Подкасте Сирена»
Ариф Зейн был в команде организаторов на трех чемпионатах мира по футболу: в Бразилии, России и Катаре.
Как создаются такие большие турниры, какие бывают сложности в подготовке и что будет, если организаторы решат перенести церемонию открытия? Слушайте большой выпуск про чемпионаты мира.
Таймкоды:
00:00 Гость выпуска – один из организаторов чемпионатов мира 2014, 2018 и 2022 Ариф Зейн
00:30 Как Арифу ЧМ-2022 с точки зрения организатора и с точки зрения зрителя?
3:00 Лучший матч чемпионата мира по атмосфере?
4:08 Сравниваем чемпионаты мира в России и турнир в Катаре. Что стало лучше на этом ЧМ?
6:25 «FIFA старается общаться с болельщиками на «ты» Как FIFA поменяла контент вокруг ЧМ?
9:44 Спонсорство чемпионата мира. Как выбирают региональных спонсоров турнира?
10:45 Что получает региональный спонсор?
13:19 Подробности про рекламу во время чемпионата мира. Как и где можно крутить свои креативы?
13:49 За кого Ариф болеет на ЧМ? И почему после турнира 2018-го ему тяжело кого-то поддерживать?
15:30 История про Неймара и съемку с ним
17:25 «За все время работы над ЧМ мы сделали 20-25 тысяч макетов» Что именно Ариф делал в оргкомитете чемпионата мира 2018?
21:20 Самый тяжелый момент в работе над чемпионатом мира?
22:36 История про то, как к чемпионату мира 2014 не успели достроить стадион
24:00 Как в Катаре изменили транспортную инфраструктуру к чемпионату мира?
26:01 Катар не был готов принимать миллионы болельщиков. Как страна решила эту проблему?
29:10 Фан-зоны чемпионатов мира – это нужная вещь или это просто красивая картинка для отчета?
33:00 Как компания budweiser продает пиво во время чемпионата мира?
34:45 Никольская – это спонтанная история или организаторы сами сделали эту улицу главной во время ЧМ-2018. И почему такой улицы не было на этом чемпионате
38:00 Fan-ID почему на чемпионатах мира эта система работает?
42:30 Как появились Забивака и Лаиб? И что FIFA запретила создать для Забиваки? Обсуждаем маскотов ЧМ
46:40 В Катаре все-все продается с символикой чемпионата мира: финики, цветы и даже дрова для костра
50:55 Как FIFA работает со спонсорством и спонсорскими пакетами? И как два конкурирующих бренда получили права на использование бренда ЧМ?
53:40 Как подготовить церемонию открытия чемпионата мира в срок и сделать все удачно? И что с
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Европа или азиатские лиги? И чем живут наши фигурка и хоккей? Илья Тюрин в «Подкасте Сирена»
Чемпионат мира по футболу, российский спорт во время изоляции и партнерство с РПЛ – обсудили эти и другие темы с руководителем центра спортивного маркетинга платежной системы «Мир» Ильей Тюриным.
Слушайте про спорт и маркетинг в новом выпуске «Подкаста Сирена»
Таймкоды
0:00 Гость выпуска – Илья Тюрин из платежной системы «Мир»
0:30 Кто выиграет чемпионат мира, по мнению Ильи Тюрина?
3:05 Россия не на ЧМ, зато играет товарищеские матчи. Как «Мир» будучи партнером сборной оценивает эти игры
5:35 «Для меня сборная России сейчас – это сборная пацанов с района»
6:18 Первые итоги спонсорства РПЛ. «Мир» довольны сотрудничеством?
9:00 Что вернет мотивацию игрокам российских клубов?
12:20 5 лет ждать, чтобы вернуться в еврокубки, или сейчас начать играть с азиатскими командами?
13:50 Чем сейчас живет российское фигурное катание?
17:33 А что в КХЛ? Как здесь «Мир» себя чувствует? И почему последние события на хоккей повлияли меньше всего?
20:35 Какие планы у платежной системы «Мир» на 2023-й год?
22:10 «В текущем виде нет никаких преимуществ» Говорим про Fan-ID
26:00 Медиалига скатывается или там все еще есть энергия?
28:10 «Медиакоманды профессиональных клубов мне неинтересны» Медиакоманда «Рубина» – круто или нет?
31:30 Как в медиалигу привезли бразильцев из фавел? Илья Тюрин делится инсайдом
35:10 Блиц-вопрос: как смотреть футбол и параллельно работать?
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Свое шоу на YouTube, игры про футбол и спонсорство – Алина Якиревич и Яна Лукомская в «Подкасте Сирена»
«Подкаст Сирена» продолжает изучать рекламный рынок в России. В новом выпуске мы поговорили с Алиной Якиревич и Яной Лукомской из букмекерской компании «Фонбет». Узнали у них, как запустить успешное шоу на YouTube, как за небольшие деньги получить рекламу у футбольных болельщиков, как проникнуть со своим брендом на территорию конкурента. А еще послушали классную историю про то, как человек с 500 рублями выиграл 250 тысяч.
Таймкоды:
0:00 Гостьи выпуска - Алина Якиревич и Яна Лукомская
0:35 За кого на чемпионате мира по футболу болеют Алина и Яна?
1:40 Вы же зарабатываете, когда фавориты проигрывают?
4:18 VIP-зона для просмотра футбола, видео на ТВ и спецпроекты. «Фонбет» к ЧМ сделал много разной рекламы. Гостьи делятся главными проектами
8:38 ЧМ без сборной России интересен ли российскому пользователю?
10:35 Как изменились охваты футбольных блогеров во время чемпионата мира?
14:45 Как Василий Уткин появился в приложении «Фонбета»?
15:00 История про то, как с 500 рублей получить 250 тысяч одной ставкой
17:06 История YouTube-шоу «Это футбол, брат». Как оно появилось и не было ли страшно запускать шоу в 2022-м году?
22:00 Медиафутболу получается конкурировать с ЧМ за интерес аудитории? Или все смотрят мировой турнир?
25:32 «Имею право высказаться». Алина Якиревич о работе с болельщиками медиафутбольных команд
28:10 Что «Фонбет» мог сделать по-другому в работе с медиаклубами?
29:33 Что «Фонбет» сделали вместе со Sports.ru к ЧМ. Обсуждаем игры про футбол
31:45 В 2023-м нет чемпионатов мира и Европы. Что будут делать букмекеры? Киберспорт, медиафутбол?
35:40 Как «Фонбет» интегрировался в проект Winline?
37:00 «Те, кто раньше нам говорил «фу, букмекеры», сейчас мечтают с нами поработать» Как изменилась работа в «Фонбет»?
38:10 Блиц-вопрос! Как одновременно смотреть футбол и работать?
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Крутая реклама в 2023-м, наши соцсети VS западные аналоги и культура потребления молодежи – Маша Лиховид в «Подкасте Сирена»
«Подкаст Сирена» возвращается! В новом сезоне много поговорим про чемпионат мира, изменения в рекламном рынке и будущем креативной индустрии. Сегодня наша гостья – Маша Лиховид из группы компаний «Родная речь». Вместе с ней обсудили, как делать крутую рекламу в 2023-м, как изменился рекламный рынок в России и почему российские соцсети не смогли полностью заменить иностранные аналоги.
Таймкоды:
00:00 Второй сезон «Подкаста Сирена» начался! Наша гостья – Маша Лиховид из группы компаний «Родная речь»
00:15 «Чемпионат мира – это сериал на футбольную тему». За кого Маша болеет на чемпионате мира?
2:59 Удается ли смотреть ЧМ и работать в напряженный период конца года?
3:22 На ЧМ нет сборной России. Есть ли рекламные активации на тему футбола у российских брендов?
6:15 Главная проблема в российском рекламном бизнесе прямо сейчас?
7:30 Помог ли Яндекс полностью заменить ушедший рекламный инвентарь?
10:28 Почему российские соцсети не смогли полноценно заменить иностранные площадки?
11:10 Как изоляция российского спорта повлияет на рекламный рынок? Больше не будет спортивных интеграций?
15:23 Обсуждаем рекламу на Западе! Кампания Louis Vuitton с Месси и Роналду – круто или нет?
18:40 Новый сумасшедший ролик Nike – это попытка перестроиться на молодежь? При чем тут киберспорт?
21:45 Молодым неинтересен традиционный футбол. Почему?
23:45 Минималистичный ролик Mcdonald's – кайф?
26:05 «Стратегии больше не работают» Все вокруг говорят, что рекламный рынок меняется. Как же именно он меняется?
29:03 Три совета от Маши Лиховид тем, кто будет создавать рекламу в 2023-м
31:00 Тема экологии в рекламе. Когда этот тренд доберется до России?
34:56 Как одновременно смотреть футбол и работать? Блиц-совет
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Как перепридумать классическую механику и сделать игру про футбол? Рассказывают создатели Matchday 2
0:20 Гости «Подкаста Сирена» – создатели игры Matchday 2 Таисия Соколова и Иван Кудря
0:35 Чем ребята занимаются в креативной студии «Сирена»?
1:10 Что за игра Matchday 2? И где Matchday 1?
3:13 Как вообще сделать компьютерную игру? И нужна ли для этого большая команда?
6:36 Ваня рассказал, что такое геймдизайн и почему это важно в создании игр. Привел пример плохого геймдизайна
8:40 Как появилась и менялась идея Matchday 2? И почему отказались от первой версии игры?
12:28 Matchday 2 – это перевернутый Tower Defence («Башенная защита»). Какие еще механики хотят попробовать Тася и Ваня?
17:15 Приводим некоторые цифры из статистики Matchday 2. Как их оценивают сами Тася и Ваня?
20:20 От каких идей в Matchday 2 пришлось отказаться во время производства?
22:40 Как придумывались персонажи в игре? И при чем тут Лапенко?
24:45 История персонажа «олигарх»
28:20 Как на Matchday 2 повлияла GTA: Vice City?
30:08 Хитрости для прохождения игры
34:10 Блиц!
35:40 Разыгрываем футболку Matchday 2. Условия конкурса от Таси
Ссылка на Matchday 2: https://sprts.cc/D8Ukg4js
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Светлана Шабалина из БК PARI – про редизайн, изоляцию российского спорта и работу в маркетинге
00:00 Сегодняшняя гостья - директор по маркетингу в БК PARI Светлана Шабалина 00:22 Как обновился бренд PARI в 2022-м году?
02:35 Почему для редизайна выбрали студию Quberten?
04:50 «Это не просто нейминг, это вера в регион». Обсуждаем, как футбольный клуб «Нижний Новгород» переименовали в «Пари НН»
07:42 Кого еще поддерживает БК PARI?
8:59 Почему PARI подписали Басту?
10:40 Каким должен быть инфлюенсер, чтобы PARI предложили ему сотрудничество
12:58 PARI поддерживает любительские лиги. Зачем им это?
14:15 Что в PARI думают о медиафутболе?
17:00 Какие планы у PARI на киберспорт?
17:35 Как ставит молодое поколение?
19:20 На что вообще можно поставить в PARI?
20:31 Как в PARI смотрят на развитие регби?
21:18 «Можно запретить трансляции, но футбол из людей не вытащишь» Россия в изоляции от мирового спорта. Это трагедия для букмекеров?
22:25 Из чего состоит рабочий день Светланы Шабалиной?
24:20 Кого PARI ищут себе в команду?
26:30 Одно самое ценное качество в маркетинге?
28:07 Блиц!
29:00 Разыгрываем две футболки!
30:20 Отдаем приз из подкаста с Ильей Тюриным
Следите за работой креативной студии «Сирена» в нашем телеграм-канале: https://t.me/sirenachannel