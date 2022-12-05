«Подкаст Сирена» возвращается! В новом сезоне много поговорим про чемпионат мира, изменения в рекламном рынке и будущем креативной индустрии. Сегодня наша гостья – Маша Лиховид из группы компаний «Родная речь». Вместе с ней обсудили, как делать крутую рекламу в 2023-м, как изменился рекламный рынок в России и почему российские соцсети не смогли полностью заменить иностранные аналоги.



Таймкоды:

00:00 Второй сезон «Подкаста Сирена» начался! Наша гостья – Маша Лиховид из группы компаний «Родная речь»

00:15 «Чемпионат мира – это сериал на футбольную тему». За кого Маша болеет на чемпионате мира?

2:59 Удается ли смотреть ЧМ и работать в напряженный период конца года?

3:22 На ЧМ нет сборной России. Есть ли рекламные активации на тему футбола у российских брендов?

6:15 Главная проблема в российском рекламном бизнесе прямо сейчас?

7:30 Помог ли Яндекс полностью заменить ушедший рекламный инвентарь?

10:28 Почему российские соцсети не смогли полноценно заменить иностранные площадки?

11:10 Как изоляция российского спорта повлияет на рекламный рынок? Больше не будет спортивных интеграций?

15:23 Обсуждаем рекламу на Западе! Кампания Louis Vuitton с Месси и Роналду – круто или нет?

18:40 Новый сумасшедший ролик Nike – это попытка перестроиться на молодежь? При чем тут киберспорт?

21:45 Молодым неинтересен традиционный футбол. Почему?

23:45 Минималистичный ролик Mcdonald's – кайф?

26:05 «Стратегии больше не работают» Все вокруг говорят, что рекламный рынок меняется. Как же именно он меняется?

29:03 Три совета от Маши Лиховид тем, кто будет создавать рекламу в 2023-м

31:00 Тема экологии в рекламе. Когда этот тренд доберется до России?

34:56 Как одновременно смотреть футбол и работать? Блиц-совет



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